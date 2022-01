Silvia Tortora, la notizia della morte piomba in diretta a Storie Italiane: Eleonora Daniele, choc e dolore

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

“E’ morta la giornalista Silvia Tortora”: Eleonora Daniele chiude così Storie Italiane, il programma del daytime di Rai1. Conclude così, prima di salutare i telespettatori e cedere la linea ad Antonella Clerici, con un annuncio che riporta tutti alla memoria del grande Enzo Tortora. E' morta sua figlia Silvia, che ha lottato a lungo per cercare la verità.

“Silvia è stata una giornalista per la tv e per la carta stampata”, dice la Daniele. La figlia del conduttore tv, che finì in carcere ingiustamente, si è spenta questa notte in una clinica romana. Aveva 59 anni. "Chiudiamo Storie Italiane in silenzio, senza sigla”, dice la Daniele, il cui dolore è palpabile.

Il caso Tortora fece molto scalpore. Il 17 settembre 1985 fu condannato a dieci anni di carcere, principalmente per le accuse di altri pentiti. Il 26 aprile 1985, il procuratore Diego Marmo, parlando di Tortora in aula lo definì cinico mercante di morte". Un caso giudiziario che indignò praticamente l'opinione pubblica: quel famoso 17 giugno del 1983 il conduttore venne arrestato all'alba, si trovava all'Hotel Plaza di Roma. Una gogna mediatica, Tortora era completamente innocente. La sua storia è divenuta il simbolo degli errori giudiziari. Negli anni di Portobello, la celebre trasmissione della Rai, Tortora ha incantato intere generazioni: il pappagallo che parla, i giochi e poi ancora la nascita della tv della sera. Quando l'Italia si raduna davanti alla tv. Poi la fine di un sogno, l'arrivo di un'ingiustizia, poi la tragica morte.

