Storie italiane, il dramma di Wilma Goich: "Non posso andare avanti". Figlia morta, straziante crollo in diretta tv

Il dramma di Wilma Goich tiene nuovamente banco in tv. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la popolare cantante anni Settanta, interprete del classico Se stasera sono qui, affronta il dolorosissimo tema della morte prematura della figlia Susanna Vianello, avuta dall'ex marito e collega Edoardo Vianello (altro mito indimenticabile della canzone leggera italiana). La ragazza, apprezzata speaker radiofonica, è morta nell'aprile 2020, in piena prima ondata Covid, a soli 49 anni in pochi mesi a causa di una malattia. Una tragedia che ovviamente ha lasciato una ferita insanabile nel cuore dei genitori.

"Ora vivo con mio nipote, ero abituata a vivere da sola, indipendente, ora vivo con mio nipote - spiega Wilma Goich -. Lui sta con me, ha una ragazza, ogni tanto la porta da me, mangiamo insieme. purtroppo non ho voglia di cantare, non ci riesco, quando comincio a cantare mi viene il magone in gola e non riesco ad andare avanti", ammette commossa riferendosi al lutto per la figlia.

"E’ passato un anno e otto/nove mesi dalla morte di mia figlia, era il 7 ed oggi è il ‘mesiversario’. Ormai io convivo con il mio dolore", ha spiegato ancora Wilma in studio nel talk mattutino di Rai1. Ad aiutarla nell'attraversare questa fase molto delicata c'è proprio il nipote, figlio di Susanna: "Mi dà moltissima forza, è un ragazzo di soli 24 anni, sto riprendendo il mio spirito con lui", lo ha ringraziato pubblicamente, in uno slancio d'amore che ha emozionato tutti, da Eleonora Daniele ai telespettatori a casa.

