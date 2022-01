Sabrina Ferilli massacrata in diretta tv: "Si è persa per strada con mille cose", il collega che la mortifica

17 gennaio 2022 a

a

a

"Si è persa per strada con mille cose che non condivido e spero che al Festival sia molto più contenuta": parole molto dure quelle di Diego Dalla Palma, che ha parlato così di Sabrina Ferilli. La nota attrice affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston nella serata conclusiva di Sanremo. Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, il make up artist ha detto la sua su tutte le donne scelte dal direttore artistico per affiancarlo nelle cinque serate della kermesse canora.

"Tragedia devastante". Ferilli in lacrime a C'è posta per te: parte la puntata e lei crolla

Parlando di Drusilla Foer e Lorena Cesarini, in particolare, ha mostrato grande entusiasmo: "La prima darà un tocco di raffinatezza e originalità. La Cesarini a me piace tantissimo, chi seguirà il suo look dovrà puntare sull'innovazione". Poi il riferimento alla Ferilli: "A me dispiace dirlo, non dico cose cattive. Dico che nel tempo è stata una persona su cui ho posto attenzione e ammirazione".

C'è posta per te, Teo Mammucari e il dramma segreto: "Perché io e mio fratello non ci parliamo più"

Dalla Palma, poi, ha spiegato di aver conosciuto e truccato molte donne dello spettacolo. Su Raffaella Carrà, in particolare, ha rivelato: "Ho conosciuto negli anni Settanta una donna di grande temperamento, meticolosissima, che non lasciava nulla al caso. Sto parlando, appunto, di Raffaella, il cui caschetto nacque con delle parrucche, con delle prove che venivano fatte per vedere i toni e i tagli che meglio si adattavano alle persone”.

Maria De Filippi ed Elodie? Una clamorosa notte... in Rai (e Mediaset si mangia le mani)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.