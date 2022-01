C'è posta per te, Teo Mammucari e il dramma segreto: "Perché io e mio fratello non ci parliamo più"

16 gennaio 2022 a

Il dramma familiare di Teo Mammucari emerge a sorpresa a C'è posta per te. Ospite di Maria De Filippi su Canale 5 insieme agli altri protagonisti di Tu si que vales, i giudici Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, Mammucari ha commentato la storia di Carmine e Francesco, giovani fratelli che hanno perso prematuramente entrambi i genitori. Alle lacrime dietro le quinte di Gerry Scotti ha fatto seguito la toccante confessione di Teo, che ha voluto elogiare Carmine e Francesco sottolineando come, a differenza loro, lui e suo fratello non si parlino da anni.

Spiazzate Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, ignare di tutto, che hanno chiesto spiegazioni all'attore 57enne. Mammucari, esploso con lo show "telefonico" e poi vincitore, da concorrente, de Il cantante mascherato, ha motivato la crisi familiare con il suo successo. Sarebbe proprio la fama ad averlo allontanato dal fratello, raffreddando drasticamente i loro rapporti. "Spesso si pensa che la gente cambi quando diventa famosa, ma non è sempre così", ha spiegato Teo.

Massimo riserbo sui dettagli: Mammucari ha preferito non sbottornarsi, e restano soltanto le indiscrezioni di stampa secondo cui i due fratelli sarebbero in causa l'uno contro l'altro. E sui social molti telespettatori chiedono alla De Filippi di invitare i Mammucari in studio per farli riconciliare.

