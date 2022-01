Maria De Filippi ed Elodie? Una clamorosa notte... in Rai (e Mediaset si mangia le mani)

Francesco Fredella 12 gennaio 2022 a

Il conto alla rovescia per l'inizio di Sanremo è già partito. Manca poco all'evento più atteso dell'anno. Solo poche ore fa l'annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2022, adesso arriva un'altra notizia: l'arrivo sul palco dell’Ariston di Maria De Filippi (che ha già condotto Sanremo in passato con Carlo Conti). Per la terza volta di fila, Amadeus ha accettato di svolgere il ruolo di conduzione e di direttore artistico.

Ma le indiscrezioni non mancano. In queste ultime ore, il giornalista Andrea Conti su Twitter segnala un interessante indiscrezione su altri volti che saliranno sull’ambito palco dell’Ariston - dopo le conferme di Checco Zalone e Cesare Cremonini. Per la seconda volta, secondo Economy, arriva Queen Maria che "salirà sul celebre palco insieme ad Elodie e Frida Bollani per presentare ufficialmente i giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per la De Filippi si tratta di un ritorno su quel palco, che emoziona tutti.

Ieri sera, invece, durante il Tg1 Amadeus ha annunciato l'arrivo delle cinque co-conduttrici: Lorena Cesarini nella seconda, Drusilla Foer nella terza, Maria Chiara Giannetta nella quarta e per la finale è stata scelta Sabrina Ferilli. Un super cast. Musica, spettacolo e ripartenza. Quest'anno, a differenza dell'ultima edizione, ci sarà il pubblico in sala con distanziamento e mascherina. Ma si sa: Sanremo è Sanremo, non può andare in onda in diretta senza pubblico. Sarebbe uno spettacolo a metà. E stavolta non può assolutamente essere così. Quindi, si ricomincia. Punto.

