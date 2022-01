La Vita in Diretta, Alberto Matano sconvolto: "Dobbiamo chiudere prima", cosa va in onda su Rai1

17 gennaio 2022 a

a

a

La Vita In Diretta è durata molto meno del solito, ma per un motivo molto importante. La puntata di oggi, lunedì 17 gennaio, è infatti stata accorciata: è iniziata intorno alle 17.05 e ha dovuto chiudere poco prima delle 18, quando Alberto Matano e la sua ospite in studio Roberta Bruzzone hanno salutato i telespettatori di Rai1 per lasciare spazio a un’edizione speciale del telegiornale.

"Terribile, mi ha chiamata...". Branchetti e l'ospite "rubato" a Matano: dalla Toffanin, un clamoroso retroscena

“C’è la commemorazione del Parlamento Europeo del nostro David Sassoli”, ha spiegato il conduttore de La Vita In Diretta. Il quale tra l’altro è parso sul punto di commuoversi al momento di dare l’annuncio: d’altronde Sassoli era innanzitutto un collega, avendo lavorato per tanti anni nel servizio pubblico, prima di mettersi al servizio della politica e di arrivare a fare il presidente del Parlamento Europeo. “Ancora un abbraccio, a domani”, ha chiosato Matano che, prima che le telecamere de La Vita in Diretta si spegnessero, ha abbassato lo sguardo, apparendo piuttosto provato dal ricordo di Sassoli, la cui morte è ancora fresca.

"Ospite scippato da Canale 5". Alberto Matano furioso, roba mai vista in diretta: cos'è successo proprio sotto i suoi occhi | Video

Tra l’altro oggi per la prima volta Matano è tornato a condurre la puntata senza indossare la mascherina, dato che ha concluso il periodo di autosorveglianza che è scattato dopo essere stato in contatto con una persona risultata poi positiva al Covid. Altra news riguarda invece la puntata di lunedì prossimo, e forse anche di qualcuna delle successive, dato che con l’elezione del presidente della Repubblica ci sarà lo speciale del Tg1.

L'inviata Rai derubata davanti alla villa di Caovilla: a poche ore dal colpo, una nuova disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.