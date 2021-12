La vita indiretta, l'inviata di Matano derubata davanti alla villa di Caovilla: "Mai vista una roba così"

11 dicembre 2021 a

La giornalista de La Vita in diretta Filomena Leone si trovava in collegamento davanti alla villa di Fernando Renè Caovilla per documentare la rapina quando è stata derubata. Una storia davvero incredinile. L'inviata di Alberto Matano era insieme alla sua troupe e stava parlando al pubblico di Rai Uno della serie di furti in Veneto - compresa la rapina nella casa del re delle scarpe di lusso a Strà - quando l'auto sua e dei suoi collaboratori è stata svaligiata.

E' stata la stessa Filomena Leone a raccontare l'accaduto: "Un grande spavento. Subito dopo il primo collegamento ci hanno rotto il finestrino della macchina. Avevamo parcheggiato a pochissimi metri dalla villa che è stata teatro della rapina. Hanno rubato le borse che avevamo all’interno con il computer. Probabilmente ci hanno visto o la villa dell’imprenditore era ancora sotto lo sguardo dei rapinatori. I carabinieri ci hanno detto che stanno ricevendo molte segnalazioni di questo tipo", ha detto.

Scovolto completamente il conduttore Alberto Matano, che ha commentato: "È assurdo che mentre siamo lì a documentare le rapine che si susseguono, addirittura la nostra inviata è rimasta vittima di un furto. Questo in tre stagioni di Vita in diretta non mi era mai successo".

