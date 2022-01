Verissimo, Simona Branchetti e l'ospite "rubato" a Matano: "Terribile, mi ha chiamata...", un clamoroso retroscena

15 gennaio 2022 a

a

a

Continua lo scontro a distanza tra Simona Branchetti e Alberto Matano. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il conduttore de La vita in diretta ha accusato il programma concorrente – Pomeriggio Cinque – di avergli soffiato un ospite. Tra i due, stando alla Branchetti, ci sarebbe stato un chiarimento al telefono, che Matano però ha smentito. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la giornalista ha detto: “La cosa terribile è ciò che è successo dopo quella telefonata. Il giorno dopo è andato a Tv Talk a dire di non essersi chiarito con me…”.

"Tipico di Rai1". La mossa copiata da Silvia Toffanin: un clamoroso successo per Mediaset (mentre i rivali...)

La Branchetti ha voluto chiarire un punto in particolare: “Io non ho scippato alcun ospite a nessuno…Le cose sono accadute davanti agli occhi di tutti”. E poi: “Lui in questa querelle ha anche detto di aver avuto un appuntamento con il signor Sebastiano. Odio avere un appuntamento su un fatto di cronaca. Le notizie sono di tutti, non si stabiliscono appuntamenti”.

"Con Di Martino...". Dallo studio della Toffanin, indiscreto su Belen Rodriguez: cosa sa l'ex Iannone

La giornalista non ha nascosto di essere rimasta davvero sorpresa dall’atteggiamento tenuto in questa circostanza da Alberto Matano: “Forse in quel momento gli girava così”. In ogni caso, alla fine ha voluto mettere fine alla discussione: “Gli rinnovo la mia stima… Pace fatta”. La Branchetti ha condotto ieri l’ultima puntata di Pomeriggio 5 News, visto che da lunedì tornerà dalle vacanze Barbara D’Urso.

"Mi raso a zero". Arisa e gli uomini, la confessione intimissima: Toffanin a bocca aperta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.