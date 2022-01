Che tempo che fa, Fabio Fazio e il bacio-scandalo: gira una voce nei corridoi Rai, domenica sera...

18 gennaio 2022 a

Nel nuovo videoclip della canzone di Shel Shapiro, 'La leggenda dell'amore eterno', la protagonista è Mara Venier. La conduttrice di Domenica In bacia il cantautore, regalando un'intensa interpretazione e lasciando i follower a bocca aperta. "Una sorpresa di Natale che vuole essere un messaggio d'amore per tutti", ha spiegato Shapiro su Instagram tre settimane fa quando è uscita la canzone. Brano che ha spopolato sul web e Shapiro aveva commentato, "la Leggenda dell'Amore Eterno non finisce mai... Soprattutto in questo periodo, dite alle persone vicine a voi che gli volete bene e che le amate. Questo sì che è un bel regalo, forse il più bello".

Shel Shapiro è un cantautore e attore di origini inglesi, frontman dei Rokes. "Sono nato a Lonra da una famiglia di musicisti" si legge nella sua biografia, in cui si descrive: "Canto suono, scrivo e produco musica degli anni '60". Mara Venier ha accettato di partecipare e nel filmato si è consumato questo bacio davvero. Prima le loro mani si sono accarezzate, poi lui ha poggiato le sue mani sul suo viso e poi il bacio tra i due.

I due sono stati così invitati nella trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa, domenica 23 gennaio. Così capiterà, per la seconda volta in poco tempo, che la conduttirce di Domenica In appaia sugli schermi Rai la domenica pomeriggio e poi la sera su Rai Tre

