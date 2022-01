Arisa, cambia agente e stravolge la sua vita? "Ora è tutto pronto": le indiscrezioni sul grande passo

20 gennaio 2022 a

Pissi-pissi nel mondo dello spettacolo, gossip e indiscrezioni, in questo caso cambi di casacca che riguardano progatonisti del piccolo schermo. Cambi di casacca anticipati dal sempre informatissimo Giuseppe Candela, nel suo "A Lume di Candela", rubrica che cura su Dagospia. Si parla di star del piccolo schermo e di cambi di agenti.

E l'indiscrezione più succulenta, forse, è quella che riguarda Arisa, la cantante e recente vincitrice di Ballando con le Stelle, lo show ballerino condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Secondo quanto scrive Dagospia, infatti, " Rosalba Pippa in arte Arisa" avrebbe da poco cambiato agente: ora i suoi interessi vengono curati dall'agenzia Di Nardo. E Candela si interroga: "In arrivo anche per lei una prova da attrice?". Possibile, probabile, considerata l'agenzia a cui Arisa si è affidata.

Ma non solo. I riflettori si spostano poi su Antonino Monteleone, attualmente in forza a Le Iene, il programma di Italia 1 di cui è uno dei volti e delle firme di punta. Secondo Dago, Monteleone sogna di guidare sempre su Italia 1 il Report di Mediaset, e "forse per questo motivo ha scelto di affidarsi alla Itc2000 di Beppe Caschetto".

Infine, un'ultimissima indiscrezione: "A curare il management del coreografo Luca Tommasini è la Notoria di Graziella Lopedota, società che assiste anche Ilary Blasi, amica di Tommasini che potrebbe essere coinvolto, almeno secondo il settimanale Oggi, con un ruolo da definire all'Isola dei Famosi", conclude Dagospia.

