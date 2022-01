Amici, il "perdono" dopo il tradimento: torna Arisa, una esplosiva novità in studio dalla De Filippi

08 gennaio 2022 a

Un ritorno a casa, per Arisa, dopo il "tradimento". Un ritorno ad Amici, per la precisione, il programma di quella Maria De Filippi che la aveva accolta nella squadra di Canale 5. Poi, però, la rottura: Rosalba Pippa assente all'edizione successiva poiché impegnata con la concorrenza, con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in onda su Rai 1, dove ha trionfato e dove pare aver trovato l'amore, con il suo ballerino e insegnante Vito Coppola.

Acqua passata. Infatti Arisa come detto sarà ospite ad Amici nella puntata di domenica 9 gennaio. Secondo quanto anticipa TvBlog, Arisa sarà giudice della gara delle cover che vedrà impegnati i ragazzi della scuola d’arte più famosa d’Italia.

Quando partecipò ad Amici, Rosalba fece parte in veste di professoressa del team cantanti, dove è stata sostituita quest'anno da Lorella Cuccarini. Arisa, da par suo, non ha mai nascosto una certa nostalgia per il programma. Infatti, nel giorno in cui inizia la nuova edizione, scrisse una lettera all'intero team della De Filippi. Lettera toccante di cui qui in calce vi riproponiamo il testo integrale:

Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato “con me o senza di me tu ci sarai” e poi… Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, all’ufficio stampa, ai prof di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi, sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato”.

