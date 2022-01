Mediaset, Alessia Marcuzzi e una brutale smentita: "Ci tengo a dirvi..."

Francesco Fredella 21 gennaio 2022 a

Ora arriva la smentita. E potrebbe calare ol sipario sulla vicenda che da mesi tiene tutti sulle spine: Alessia Marcuzzi torna in tv? Dopo l’addio a Mediaset, lo scorso luglio, l’ex conduttrice de le Iene e L’isola dei famosi si è rifugiata in un religioso silenzio. Ma da giorni si rincorrono voci legate ad un suo clamoroso ritorno a Cologno Monzese: si parla di una trattativa segreta in corso. Lei, però, sui social dice: “Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”. Caso chiuso.

Finisce tutto cosi? A quanto pare sì, la Marcuzzi ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo dopo molti anni sulla cresta dell’onda. Nelle settimane scorse si erano sparse voci su una "no" di Davide Parenti, autore storico delle Iene, a un suo ritorno in studio, mentre era stato Dagospia a rivelare di un "perdono" di Pier Silvio Berlusconi in persona, disposto a richiamarla in palinsesto in prima serata.

Eppure si parlava di un suo arrivo in Rai, smentito poi dai fatti: nulla di tutto questo. In pratica la conduttrice preferisce staccare la spina in silenzio dedicandosi a nuovi business senza alcun tipo di approccio in tv. Un nuovo corso che piace innanzitutto a lei, ma il pubblico continua a volerla in video. Proprio come un tempo, quando era al timone dell'Isola dei famosi o de Le iene.

