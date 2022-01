Non è l'Arena fa a pezzi Roberto Speranza: "Che fine hanno fatto quei medici?". Covid, le inquietanti sparizioni

26 gennaio 2022 a

Anche in tempo di Quirinale e quindi di elezione del prossimo presidente della Repubblica, Massimo Giletti con la sua Non è l’Arena non trascura i casi legati al Covid e soprattutto alla mala gestione dell’epidemia. “Oggi ci occupiamo ancora di Covid - si legge nelle anticipazioni della trasmissione in onda il mercoledì sera su La7 - la quarta ondata ha messo di nuovo a dura prova il sistema sanitario”.

“Il punto debole - prosegue - continua ad essere la medicina del territorio che spinge le persone a rivolgersi al pronto soccorso e agli ospedali anche per casi non gravi. Dove sono i medici di famiglia? E le cosiddette Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziali, che fine hanno fatto? Carlo Marsilli è stato in Lombardia, la prima regione italiana colpita dal virus, per approfondire”. E quindi molto probabilmente non mancheranno nuove critiche nei confronti di Roberto Speranza.

Il ministro della Salute è finito nel mirino di Giletti a ragion veduta nella scorsa puntata, in cui era stato analizzato il grafico sui vaccini mostrato in conferenza stampa che conteneva un brutto errore: le proporzioni degli “omini” rappresentati non erano corrette rispetto ai dati. “Ministro - era stata la provocazione di Giletti - quando va da Fabio Fazio si faccia fare la domanda: tra Iss e ministero vi parlate? È incredibile che i suoi uomini abbiano esposto Draghi a una figura di questo tipo”.

