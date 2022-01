PiazzaPulita, botta e risposta tra Formigli e il prof Gibilisco: "Sei vaccinato?", "Ma se viene Siffredi gli chiedi...?"

28 gennaio 2022 a

Botta e risposta a PiazzaPulita tra Corrado Formigli e Paolo Gibilisco. Nella puntata del 27 gennaio, il conduttore di La7 ha chiesto al professore di matematica all'Università Tor Vergata se fosse o meno vaccinato. Una domanda che non è andata giù all'interlocutore: "Ogni volta che vengo qua mi dovete chiedere la cartella clinica, io non sono vaccinato perché sono guarito dal Covid".

"Beh, è interessante", ha replicato Formigli scatenando Gibilisco. "Se invitate Rocco Siffredi o Valentina Nappi non chiedete se hanno il virus dell'Hiv. Io per motivi clinici, sto valutando se vaccinarmi o meno. Vengo seguito da esperti. Vi va bene?". E ancora, mentre il giornalista non ha saputo controbattere: "Se volete invitare un no vax, invitate lui. Io voglio parlare di politica sanitaria. Nessuno ha mai detto di non vaccinarsi".

Qualche giorno fa, ospite questa volta di Giovanni Floris a DiMartedì, il professore aveva raccontato la sua personale esperienza: "Sono un appassionato di pallavolo e da qualche tempo non gioco più perché i miei amici, tutti vaccinati, ho capito che si spaventavano...". E ancora: "Leggo dalle chat che sono tutti contagiati ma vaccinati, anche con due, tre dosi". Da qui la frecciata a Mario Draghi, che, a suo dire, avrebbe sbagliato a dire che con il Green passi si è tutti immunizzati.

