Striscia la Notizia, Luca Abete choc: "Un'auto vuole investirlo", minacce e insulti a un distributore gpl

Luca Abete è stato vittima di una brutale aggressione mentre girava un servizio per Striscia la Notizia a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L'inviato del tg satirico di Canale 5 era in missione con la sua troupe in Campania dopo aver ricevuto non poche segnalazioni su un distributore Gpl. Avendo ascoltato testimonianze per niente positive, è andato di persona a vedere cosa succedesse. Anche perché l'accusa era che riempisse le bombole “a occhio”, quindi senza alcun dosaggio. Totalmente a caso.

Quella attuata dal distributore Gpl è una pratica non solo vietata per legge, ma anche estremamente pericolosa. Il motivo? Può provocare una forte esplosione. All'inizio Abete ha provato a fare domande, poco dopo il caos. La situazione infatti è degenerata quando un uomo, avvisato della presenza di Striscia la Notizia, è arrivato in auto tentando prima di investire il cameraman e poi prendendo di mira proprio l'inviato.

A seguire insulti, spintoni e un microfono rotto. E' questo il bilancio dell’aggressione, con Luca Abete che è stato costretto a correre e scappare per evitare il peggio. Le immagini choc saranno trasmesse nella puntata di Striscia la notizia in onda questa sera su Canale 5 dopo il Tg, a partire dalle 20 e 30.

