Non è l'Arena "processa" Amadeus: "da Giletti il suo nemico pubblico, l'annuncio prima della finalissima

Morgan e Bugo hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, in una maniera ben poco convenzionale ma proprio per questo indelebile. Ora Morgan è pronto a tornare in tv per parlare proprio di Sanremo: sarà infatti tra gli ospiti di Non è l’Arena, il talk show di Massimo Giletti che tornerà in onda su La7 domenica 6 febbraio, a partire dalle 21.15.

Ovviamente si parlerà innanzitutto di politica, tra la rielezione del presidente Sergio Mattarella e le nuove misure del governo presieduto da Mario Draghi che inaugurano la fase di riapertura delle attività. Poi però ci sarà uno spazio dedicato a Sanremo 2022. Giunto alla 72ª edizione, il Festival sta facendo registrare nuovi record di ascolti: se le prime due serate erano andate benissimo, la terza - quella delle cover - è stata addirittura clamorosa. Eppure fin dal pre-Festival non sono mancate le polemiche per alcuni temi trattati dagli artisti: Giletti ne parlerà in studio con Morgan, Vladimir Luxuria, Maurizio Gasparri Luca Telese, Sonny Olumati e Tezeta Abraham.

A proposito di Sanremo, proprio oggi in conferenza è avvenuto uno sfogo di Amadeus contro chi faceva le pulci alla presenza di Jovanotti, che secondo alcuni avrebbe favorito Gianni Morandi nella classifica generale: “All’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. È venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto”.

