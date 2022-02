Oggi è un altro giorno, Morgan e l'accusa-choc: "Dittatura di Amadeus, tutto per soldi". Serena Bortone lo zittisce

07 febbraio 2022 a

Morgan ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a Serena Bortone, che ha avuto la “brillante” idea di ospitarlo a Oggi è un altro giorno. Il ritorno su Rai1 di Castoldi per parlare del Festival di Sanremo non è ovviamente passato inosservato, dato che sono arrivate una serie di sparate a zero contro la kermesse e soprattutto contro Amadeus.

Quest’ultimo ha condotto tre edizioni di grandissimo successo, con la Rai che gli ha già proposto anche la quarta: “A me sembra il 40esimo Festival di Amadeus, è dittatura - ha commentato Morgan - dietro ci sono interessi economici enormi. Numeri e soldi. Basta fare i numeri e va tutto bene, il resto non conta”. “Dai basta, andiamo avanti”, lo ha zittito la Bortone. Protagonista indiscusso del litigio con Bugo a Sanremo 2020, difficilmente Morgan rimetterà più piede al Festival: e ci mancherebbe, visto come ne parla…

La sua avversione è palese e per nulla nascosta. All’inizio del Festival di quest’anno ha pubblicato un post su Instagram in cui accusava Amadeus e gli organizzatori di essere incompetenti: “Prima di morire curerò un’edizione di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”.

