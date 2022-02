Striscia la Notizia, imbarazzo per Federica Panicucci: versi agghiaccianti in diretta, cosa state sentendo

08 febbraio 2022 a

A Striscia la Notizia è tempo de "I nuovi mostri". Nell'edizione del tg satirico di Canale 5 in onda lunedì 7 gennaio, ecco l'appuntamento con la storica rubrica del meglio del peggio visto in tv negli ultimi sette giorni. Otto posizioni, quelle proposte nel lungo servizio. C'è molto Sanremo 2022, ovviamente, con cui Antonio Ricci e i suoi hanno un conto aperto da anni. Dunque, eccoci al podio de I Nuovi Mostri

Al terzo posto a Mattino 5, dove "succedono cose strane". "Cos'è questo rumore?", si chiede Federica Panicucci in collegamento con la casa del Gf Vip. "Un rumore inquietante". E non riesce più a smettere di ridere. Mistero sull'interferenza: che cosa stavamo sentendo? I versi sono assolutamente agghiaccianti, tra il grugnito e il rantolo.

Al secondo posto "Mammuth", così come chiamano Mahmood in un'intervista realizzata nel corso del 72esimo Festival della canzone italiana. E no, il vincitore in coppia con Blanco non la prende affatto bene: "Mammuth a mammeta", replica tranchant.

Al primo posto, "la mostruosa Zia Mara e i suoi ospiti". Si parla ovviamente di Mara Venier. E fate attenzione a Gianni Morandi e al suo raptus a Domenica In, nella puntata post-Festival trasmessa come sempre dall'Ariston: un clamoroso e lunghissimo bacio in bocca con cui sorprende la conduttrice. "È pazzo?", commenta la Venier. E a stretto giro di posta, ecco il bacio anche di Teo Teocoli e l'assalto di Christian De Sica.

