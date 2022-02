Striscia la Notizia, "Mara Venier" e il rovinoso fuorionda: "Che palle, che figura di mer***". Clamoroso a Sanremo

08 febbraio 2022 a

Si parla ancora di Sanremo. Nella puntata di lunedì 7 febbraio, Striscia la Notizia manda in onda su Canale 5 il commento al vetriolo di Mara Venier. Non quella originale, ovviamente, ma la caricatura del tg satirico di Antonio Ricci. Qui si vede la conduttrice di Rai 1 dietro le quinte dell'Ariston e in compagnia di "Amadeus". "Non puoi capire quanto sono triste Ama - esordisce la finta Venier - un'altra interminabile rottura di pal**. Io non la posso regge, entra in scena e fa cominciare questo strazio sperando sia l'ultima volta".

Finito qui? Neanche per sogno. Ecco che la Venier ne ha anche per l'amica Sabrina Ferilli: "Per l'occasione ha tirato fuori gli zigomi nuovi". E ancora, dopo un siparietto tra l'attrice e il cantante Yuman: "A disgraziati, ce fate fare una figura di mer**".

Poi tocca ad Achille Lauro su cui la "Venier" se ne esce così: "L'artista che vuole fare il direttore artistico? Ma inizia a fare il cantante che ancora non ci sei riuscito. A bugiardoooo, ancora con queste faccette? Ma si sente figo con 'ste smorzie?". Insomma, la Venier di Striscia non risparmia nessuno. Come sempre d'altronde.

