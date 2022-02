Michelle Hunziker, il nuovo look non basta: clamoroso "sfregio" a Tomaso Trussardi, si mostra così...

09 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker di nuovo in tv. La conduttrice intratterrà i telespettatori di Canale 5 con il suo Michelle Impossible, un programma di due serata che andrà in onda il 16 e il 23 febbraio. Qui la Hunziker si cimenterà con esibizioni di canto, ballo e recitazione. Al suo fianco: Michela Giraud e Katia Follesa, ma non è escluso che ci sia anche Belen Rodriguez.

Per l'occasione la conduttrice non ha solo cambiato look. La Hunziker ha infatti deciso il primissimo abito da indossare, rigorosamente firmati Giorgio Armani. A svelare il dettaglio è lei stessa su Instagram. Nella storia si legge: "Stamattina nell'elegantissimo show groom di Giorgio Armani per gli ultimi fitting...". Nonostante per lunghi anni la Hunziker sia stata legata alla famiglia Trussardi (lei e Tomaso hanno ufficializzato la separazione qualche settimana fa), il legame con Armani non si è mai interrotto.

Basti pensare al fatto che proprio lo stilista ha firmato i look di due serate sanremesi nel 2018 che hanno visto la Hunziker salire sul palco dell'Ariston. Inutile dire che sotto al post della conduttrice sono in men che non si dica piovuti complimenti, con tutti i fan in attesa di vederla davanti al piccolo schermo.

