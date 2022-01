Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e il gelo con Aurora: "Negli ultimi tempi rapporti rarefatti. E..."

29 gennaio 2022 a

a

a

Non avrebbe mai immaginato Tomaso Trussardi che il matrimonio con Michelle Hunziker sarebbe finito: "Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall'altra c'è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio", confessa in una intervista a Il Corriere della Sera. Lui e Michelle hanno avuto due bellissime bambine, Sole e Celeste. E avrebbero voluto un terzo figlio che "non è arrivato" ma "senza rammarico". E poi Tomaso aveva anche Aurora.

"Michelle a letto con Ramazzotti?". Tomaso Trussardi, clamoroso sfogo contro Eros

"Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo", racconta Trussardi. Però, prosegue, "negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po' rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo".

"Lei? La nipote del famosissimo stilista". Dramma-Hunziker, altre voci su Trussardi: chi è... l'altra

Quindi tira una bordata a Eros Ramazzotti: "Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: 'A letto con me non rideva'".

"Lo ha fatto per almeno due anni". Dramma-Hunziker, l'ultima soffiata sull'addio a Tomaso: com'era ridotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.