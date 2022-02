Mattino 5, anziano abbandonato e nel dramma? Federica Panicucci gli parla in questo modo: cose mai viste

10 febbraio 2022 a

Federica Panicucci è ormai un navigato volto della televisione e sa bene come affrontare le più disparate situazioni che possono venire a crearsi in diretta. Nel corso della puntata di oggi, giovedì 10 febbraio, di Mattino Cinque News si è infatti verificato un siparietto decisamente inatteso, ma la padrona di casa ha saputo adattarsi alla grandissima.

In collegamento con lei c’era il signor Fausto, un uomo malato e abbandonato in una casa fatiscente a Scarlino, in provincia di Grosseto. Davanti alle telecamere di Canale 5, Fausto ha raccontato la sua storia, dopodiché la Panicucci per metterlo più a suo agio ha iniziato a rivolgersi a lui in dialetto toscano: “Fausto ieri mi chiamavi Federica, ti ricordi? Via, io so’ toscana sicché vedrai puoi parlare anche toscano con me e non ci si pensa più. Io so’ di Cecina”.

ùCon queste poche parole è stato rotto il ghiaccio, con Fausto apparso più sicuro: a quel punto ha raccontato per filo e per segno la sua triste condizioni di pensionato, che vive tutto solo in una casa sprovvista di riscaldamento e di bagno agibile. Fausto è pronto a lasciare la sua abitazione per un posto migliore: “Partirei anche subito. Questa situazione è troppo difficile per me, la notte non mi sento tanto bene e sono solo”.

