Controcorrente, Veronica Gentili "perde il posto": la decisione dei vertici Mediaset, incredibile (ma vero)

10 febbraio 2022 a

a

a

Ciao ciao Veronica Gentili? ​L'effetto domino dei talk annunciato da TvBlog, sito specializzato in palinsesti e voci di corridoio televisive, potrebbe abbattersi anche sulla conduttrice di Controcorrente. L'ex giornalista del Fatto quotidiano, trasformatasi in pochi mesi da pupilla di Marco Travaglio a donna-copertina dell'informazione di casa Mediaset, con ogni probabilità saluterà la collocazione del suo programma di informazione. Al posto di Controcorrente, nel weekend di Rete 4, dovrebbe arrivare secondo TvBlog il collega Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca. Entrambi i programmi hanno soddisfatto i vertici aziendali per il loro mix di informazione, toni meno seriosi della concorrenza, costi più che contenuti e resa massima, sia in termini di qualità sia di ascolti.

"Ma quale immigrazione". Stupro in ascensore, il delirio di Vauro sulla violenza | Video





Brindisi lascerà il mercoledì e andrà in onda nel weekend, vedendosela domenica sera contro Massimo Giletti e Non è l'arena. Questo a pochi giorni dal cambio di sistemazione di quest'ultimo programma su La7. Nota non troppo a margine: quando era il mercoledì sera, Giletti se la vedeva con Brindisi. Ora la sfida si ripeterà. E per Massimo non sarà facile, perché aveva messo in conto di perdere una fetta di telespettatori vista la concomitanza di Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai3, senza contare i posticipi di Serie A. Ma Brindisi (che nell'ultimo periodo era arrivato a tallonarlo nello stare, arrivando a una media del 4%), no, non lo aveva considerato.

"Un elemento di precarietà, solo un anno in più". L'elezione di Mattarella? Rampini spiazza tutti | Video





E la Gentili? A rimetterci il posto nel weekend, per ora, è lei. Anche se suggerisce sempre TvBlog non è ipotizzabile che Mediaset la lasci a spasso. Ecco dunque la strada più facile e immediata: portare Controcorrente al mercoledì sera (anche senza l'effetto auto-traino della domenica, in access prime time), colmando il vuoto di informazione e talk sulle reti generaliste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.