Striscia la notizia, Antonino Cannavacciuolo fuori controllo: "Ma tu col burro...". Cos'è finito nel piatto, reagisce così

Questa edizione di MasterChef continua a regalare momenti esilaranti. E Striscia la notizia non se ne perde uno, inserendoli di peso nelle classifiche dei "Nuovi mostri" con il meglio (e soprattutto il peggio) della settimana televisiva italiana.

Questa volta tocca a chef Antonino Cannavacciuolo, alle prese con un piatto decisamente stupefacente. Al secondo posto piomba la 48enne Meme, concorrente guida turistica di origini asiatiche: nel piatto serve una pietanza dal sapore "giamaicano", per merito di un ingrediente speciale, la canapa. Nell'aria si spargono gli afrori reggae, risuonano le note di Bob Marley e fumi sospetti arrivano alle narici di Cannavacciuolo.





La canapa nel piatto, Cannavacciuolo "stupefatto". Guarda il video di Striscia la notizia

Lo chef campano si scatena, intonando a modo suo la classica No woman no cry e tutto lo studio sembra seguirlo in levare. "Ma tu hai lavorato sotto l'effetto del burro alla canapa?", chiede Cannavacciuolo. "La canapa che abbiamo usato - precisa l'ospite - non ti sballa, non c'è principio psicoattivo". "Io mi sentivo già in Giamaica...", confessa il giudice. Ma Striscia precisa: "Era solo suggestione, Cannavacciuolo non ci sarebbe mai cascato. Non è mica uno chef... in erba".

Un mese fa, Cannavacciuolo non l'aveva presa altrettanto bene. Sempre Meme presenta gli "spaghetti alla napoletana, molto famosi in Giappone. Lo sa che vuol dire?". Presto detto: "Insieme alla pasta si mettono ketchup, peperoni verdi e poi il bacon". E lo chef, disperato, si tappava le orecchie con le mani.

