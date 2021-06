Masterchef, morto l'ex concorrente Paolo Armando. Come l'hanno trovato in casa, a 49 anni: sconvolgente

18 giugno 2021 a

a

a

E' morto Paolo Armando, ex concorrente di MasterChef Italia. La notizia ha sconvolto i fan più affezionati del programma in onda su Sky. L'uomo vi aveva partecipato nella quarta edizione, quella trasmessa tra dicembre 2014 e marzo 2015. Era soprannominato la "tigre" di MasterChef. E proprio così viene ricordato oggi dai tanti seguaci che stanno scrivendo messaggi di affetto e cordoglio per la sua scomparsa.

Paolo Armando aveva 49 anni ed era un informatico, lavorava come dipendente nella Provincia di Cuneo. La cucina, però, è sempre stata una sua grande passione e lo ha dimostrato nel programma, conquistando il pubblico anche grazie alla sua simpatia. È stato uno dei concorrenti più divertenti di sempre. Ecco perché sui social c'è un enorme dispiacere per la sua morte. "Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali", ha dichiarato il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, a La Stampa.

L'ex concorrente di MasterChef lascia la moglie e tre figli di 15, 12 e 8 anni. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi della morte. Pare sia stato ritrovato senza vita ieri sera nella sua abitazione e a nulla sono serviti i soccorsi del 118. Durante la sua partecipazione al famoso programma di cucina, Paolo si classificò al quarto posto. Il suo percorso viene ricordato dal pubblico anche per un taglio alla mano durante un Pressure Test che costrinse i giudici a fermare la prova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.