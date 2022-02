Verissimo, Carolyn Smith e il dramma che commuove la Toffanin: "Perché ho sospeso la chemio"

12 febbraio 2022 a

Carolyn Smith, ospite di Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro. "Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato, ma non mollo". Una delle giudici più amate di Ballando con le Stelle racconta alla conduttrice Silvia Toffanin la sua battaglia: "Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure. All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni".

"Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita". Nel suo primo libro Ho ballato con uno sconosciuto, uscito nel 2017, si definisce una guerriera, unita alle donne anche attraverso l’Airc, di cui è testimonial.

«Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita", spiega Carolyn Smith. Nata in Scozia, Carolyn Smith si è trasferita in Italia molto presto dopo aver sposato un uomo italiano. Tutt’oggi vive a Padova e ormai parla perfettamente la nostra lingua. Il suo ingresso nel cast di Ballando con le Stelle risale al 2007 e la sua esperienza televisiva non si è interrotta nemmeno dopo la scoperta del tumore.

