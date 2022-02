Non è l'Arena, la chat tra prof e ragazzina: "Ciao polpettina, le tue foto". Ricatto sessuale, Azzolina sbianca

14 febbraio 2022 a

A Non è l'Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti e tornando in onda la domenica, si parla del liceo"Valentini-Majorana" di Castrolibero, nel Cosentino. Qui un professore di fisica e matematica avrebbe molestato alcune studentesse del liceo in cui insegnava. A mandare in mondovisione le chat è lo stesso conduttore. "Ciao polpettine", scrive l'uomo a una delle ragazze che ha denunciato. "Lei - spiega Giletti - come potete vedere risponde fredda, non capisce cosa stia accadendo. Lui invece le continua a scrivere 'sei bellissima'".

Poi il professore arriva alle minacce. "C'è qualcosa di gravissimo e nel leggere questo messaggio vorrei vedere la faccia dell'ex ministro dell'Istruzione Azzolina", dice il giornalista facendo vedere che il professore ricorda a una delle ragazze che è vicina alla sufficienza nella sua materia. "Sto aggiornando i tuoi voti, sei quasi vicina alla sufficienza, mandami quelle foto che ti ho chiesto", è il messaggio arrivato a una delle alunne.

"Da donna di scuola - replica Lucia Azzolina - penso che questo sia un totale fallimento. Questa è una cultura patriarcale, perché alla fine anche questo professore rende la donna un oggetto". Intanto dallo scorso 3 febbraio è in atto, per protesta, l'occupazione dell’edificio da parte degli studenti. Tra gli imputati anche la preside dell’istituto che avrebbe coperto il docente. O perlomeno, avrebbe sottovalutato i fatti, non adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari limitandosi a spostare di plesso l’insegnante.

