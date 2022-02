Che tempo che fa, Luciana Littizzetto dottoressa "erotica": "Argentero spogliati", cosa tira fuori dalla borsa

14 febbraio 2022 a

Una Luciana Littizzetto versione "dottoressa erotica" per Luca Argentero. L'attore protagonista della serie Doc - Nelle tue mani, arriva in studio a Che tempo che fa, su La7, e la spalla comica di Fabio Fazio organizza un blitz in grande stile. Vestita con camice bianco, annuncia: "Ora Don è nelle mie mani, lucido l'argenteria".

Lucianina mette le mani nella borsa e inizia a provocare: "Io e lui abbiamo avuto una storia in passato, forse lui ha perso la memoria. Abbiamo fatto delle robe... Nei fienili, sull'Apecar...". "Nella Torino che nessuno si ricorda, la Torino misteriosa", scherza Argentero. "Vuoi che ti controlli le tonsille? Spogliati - intima la Littizzetto, palpando i muscoli di Argentero -. Non sono abituata a toccare, tocco lui (Fazio, ndr) e mi sembrano i fusi di pollo bio".

"L'esame della prostata no, magari facciamo le urine", la butta lì la Littizzetto, tirando fuori dalla borsa da medico anche una peretta. "Io adesso ti do un foglio e scrivi Fabio pir***a, voglio vedere se gli è venuta la calligrafia del medico". "Vai Luca, non mi offendo. Basta che poi lo porti via con te", implora Fazio, scherzosamente preso in giro. "Allora adesso andiamo di là - conclude la Littizzetto - e ti faccio un'altra visita più approfondita". E dalla platea femminile piovono ancora risolini elettrici e un po' nervosi.

