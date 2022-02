Striscia la Notizia, bomba su Giovanna Botteri: "Che contratto ha?". Africa e Rai, un clamoroso sospetto

14 febbraio 2022 a

Non è una novità, nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce la Rai. In questo caso uno dei bersagli preferiti del tg satirico di Canale 5: Giovanna Botteri. Già, perché proprio a lei è dedicata l'ultima puntata di Rai Scoglio 24, la rubrica curata da Pinuccio e tutta dedicata agli sprechi di Viale Mazzini.

E Striscia, a poche ore dalla messa in onda della puntata, diffonde un comunicato stampa in cui anticipa parte dei contenuti del servizio. "Nonostante la presenza di tre inviati Rai in Africa, il recente servizio del Tg3 sulla tragedia del bambino caduto nel pozzo in Marocco è stato affidato a Giovanna Botteri, attuale corrispondente da Parigi", fanno notare da Striscia. E Pinuccio, sarcastico, commenta: "Si vede che la Botteri ha un contratto particolare. E si occupa dei posti in cui si parla francese".

La redazione del tg satirico fa poi notare che già in occasione della liberazione di Patrick Zaki, nella puntata del 9 dicembre 2021, Striscia la Notizia aveva "denunciato che i principali tg della tv di Stato avevano riutilizzato immagini e interviste del Corriere della Sera e la Repubblica. Insomma, sui corrispondenti c’è tanta confusione: tanto che durante l’ultima audizione dell’ad Carlo Fuortes in Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, citando proprio le inchieste di Pinuccio, ha chiesto nuovamente che fine abbia fatto il famoso report sugli sprechi delle sedi estere", conclude il comunicato stampa, rinnovando l'appuntamento alla puntata in access prime-time su Canale 5.

