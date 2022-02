Striscia la Notizia, “questo è sfruttamento”: rivolta in studio, cosa succede dietro al bancone

12 febbraio 2022 a

Roberto Lipari e Sergio Friscia continuano a condurre Striscia la Notizia per “tamponare” l’emergenza. Lo scorso 2 febbraio è infatti stato reso noto che Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid: a partire da quella sera, e finché non si sarà negativizzato, non può ovviamente condurre lo storico tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci.

E così la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha dovuto fermarsi in maniera improvvisa: al loro posto sono tornati Lipari e Friscia, promossi alla conduzione con successo a partire dalla scorsa stagione televisiva. “Noi non sappiamo se lunedì torniamo - ha dichiarato Lipari in apertura della puntata di sabato 12 febbraio - anzi speriamo che Iacchetti sia negativo e possa tornare. Lo aspettiamo a braccia aperte insieme a Greggio”. “Anche perché noi non ce la facciamo più - ha aggiunto Friscia - con tutto il bene che vi vogliamo, sostituire va bene ma non per tutto questo tempo”.

“Questo è sfruttamento della sostituzione”, ha ironizzato Lipari che poi ha chiuso così il simpatico siparietto: “Non abbiamo mai lavorato così tanto in tutta la nostra vita. Ci hanno scambiato per settentrionali”. Non resta quindi che attendere novità da parte di Iacchetti, che tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Greggio non appena si sarà negativizzato.

