Striscia la notizia, Vanessa Incontrada e il disastro sul set di Fosca Innocenti: "Ecco cos'era quell'odore"

12 febbraio 2022 a

a

a

La miniserie di Canale 5 Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada, è uno dei "casi" di questo momento in televisione, sia per gli ascolti ottimi sia per il buon responso della critica. La bella attrice spagnola, amatissima dal pubblico italiano (d'altronde, è da ormai vent'anni italiana d'adozione) mostra in scena le sue doti recitative, in grado di passare dalla tensione all'ironia senza problemi. E Striscia la notizia le rende omaggio mandando in onda una carrellata di gaffe dietro le quinte della fiction: lapsus, strafalcioni, amnesie, imbarazzi vari. Si potrebbe parlare di "fuoco amico", visto che la Incontrada ha condotto Striscia a inizio stagione in coppia con l'attore napoletano Alessandro Siani (senza troppa fortuna, parlando di ascolti e share), ma l'intento è chiaramente ironico e, anzi, affettuoso.



Tutte le gaffe di Vanessa Incontrada sul set: guarda il video di Striscia la notizia

"Ma insomma, la pm scop...", prima papera. "L'hai sentita anche tu? L'odore del potere, l'odore della ricchezza es...", seconda papera. "Avvisa un'ambulanza. Sì, una...". E tre. Poi mette le mani sotto al rubinetto, fallendo miseramente in versione idraulica improvvisata.

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia con Ezio Greggio. Ed Enzo Iacchetti? Dopo il Covid...

Ma la scena maledetta è sempre relativa all'olfatto... "Ecco cos'era quell'odore. L'odore del rapinatore...". E qui Vanessa si blocca, letteralmente. La lingua si incaglia, l'attacco di riso isterico la travolge. Le colleghe la rincuorano simpaticamente: "Noi ci credevamo, ti giuro...". E intanto la Incontrada crolla a terra, in lacrime per le risate. Era l'odore, sì: l'odore delle gaffe.

"Il tuo uccello". Bonolis "superdotato", clamoroso ad Avanti un altro: erezione in diretta sotto gli occhi della Gregoraci? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.