Striscia la Notizia, Ezio Greggio asfalta il generale Figliuolo: "Ma per favore, il più medagliato di tutti..."

14 febbraio 2022 a

a

a

Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, dove dietro al bancone - oggi lunedì 14 febbraio - è tornata la coppia storica composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dopo un'assenza dovuta al Covid del secondo. E la copertina del programma di Antonio Ricci è affidata al monologo di Greggio, che spazia parlando con ironia dei tempi di attualità.

Striscia, "ecco perché la Toffanin prende il posto di Enzo Iacchetti": la soffiata, ora tutto torna...

E in apertura, ecco piovere una stoccata contro il generale Paolo Figliuolo. Ma anche contro il governo. Si parla dei venti di guerra che spirano in Europa, e Greggio afferma: "Con la crisi in Ucraina c'è il rischio che scoppi una guerra. Noi italiani non possiamo essere tranquilli: il generale più medagliato lo abbiamo messo a fare il virologo. Ma per favore...", aggiunge sornione.

E ancora, in tema-Ucraina, lo sfottò al grillino Luigi Di Maio. "Comunque il ministro degli Esteri, Giggino Di Maio, partirà alla volta di Kiev. Preoccupazioni nel suo staff: in valigia ha messo costume ed infradito. Vedremo come va", afferma tranchant.

"Che contratto ha?". Striscia, bomba su Giovanna Botteri: Africa e Rai, un clamoroso sospetto

Infine, uno schiaffo alla politica. Tutta. "Oggi è San Valentino, tanti cari auguri, la festa degli innamorati. Alla Camera e al Senato si festeggia un altro anno di amore. Sì, per la poltrona", conclude irriverente Ezio Greggio.

Striscia, il monologo di Ezio Greggo: qui il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.