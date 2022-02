Drusilla Foer-choc sul marito a Verissimo? "Cosa non capite sulle sue lacrime": la fucilata di Selvaggia Lucarelli

15 febbraio 2022 a

L’intervista di Drusilla Foer a Verissimo - il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin - ha mandato in tilt tutte quelle persone che non conoscevano il personaggio interpretato da Gianluca Gori prima che venisse ingaggiato per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. In particolare a suscitare clamore è stata la “scoperta” che Drusilla dalla Toffanin ha pianto un defunto marito che in realtà non esiste.

Ovviamente la padrona di casa di Verissimo è stata al gioco chiedendole da dove venisse il cognome Foer, con Drusilla che ha spiegato di averlo mantenuto dopo la scomparsa del compagno Harvé de Foer: “Io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più”, frase pronunciata con tanto di occhi rossi tipici delle lacrime. Un’interpretazione magnifica che ha confuso però i telespettatori meno preparati, tanto che in molti sui social hanno cominciato a paragonare Drusilla Foer a Pamela Prati, ricordando la storia di Mark Caltagirone.

A fare chiarezza a modo suo è intervenuta Selvaggia Lucarelli: “A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non è morto perché non esiste e delle analogie con Pamela Prati e Mark Caltagirone, vado a spiegare. Pamela esiste, lei credeva a quel che diceva, noi no. Drusilla non esiste, lei non crede a quello che dice (interpreta), noi sì. Più o meno”.

