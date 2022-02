Michelle Hunziker, raptus sessuale sul palco: arriva Eros Ramazzotti? Prima così e poi... roba da far impazzire Trussardi

17 febbraio 2022 a

a

a

Spettacolo assoluto a Michelle Impossibile, il nuovo programma di Michelle Hunziker in onda su Canale 5. La showgirl svizzera mattatrice in prima serata, pochi giorni dopo la rottura con Tomaso Trussardi, a cui è stata legata per un decennio. E, clamoroso ma vero, come annunciato in studio per la prima puntata del format ecco l'ex storico della Hunziker, Eros Ramazzotti.

Hunziker, "voci di corridoio" su un nuovo uomo: "Forse c'è lui dietro la rottura con Tomaso", nome e cognome (clamoroso)

E sono state scintille. E non solo, anche "ormone". "Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avessi accettato il mio invito...", ha affermato la Hunziker accogliendo il cantante sul palco. "Perché continuano a scrivere che torniamo insieme? Perché devono vendere", ha aggiunto Michelle. "La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano", ha replicato da par suo Ramazzotti. "Non siamo qui per incoronare la nostra amicizia", ha tagliato corto la showgirl prima di fargli cantare Più bella cosa non c'è, la canzone che Ramazzotti dedicò proprio a lei.

"Sono autolesionisti". Hunziker, svolta dopo la separazione da Trussardi e pazzesche indiscrezioni dalla Germania

E al termine del brano e dell'esibizione di Eros, il "patacrac": un clamoroso bacio a stampo sulle labbra. E chissà cosa ne pensa Trussardi... Già il rapporto tra Eros e Michelle, da sempre, è speciale. La Hunziker sa benissimo di poter contare su Ramazzotti, sempre e comunque, soprattutto ora, nel momento difficile che segue la sua separazione. La stessa separazione per cui erano passati anche loro. E chissà che quel bacio a stampo non nasconda qualcosa in più del previsto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.