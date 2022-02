Striscia la Notizia, Manuela Moreno e la gaffe clamorosa: "Venga in studio per dare la sua versione". Ma è morto nel 2017...

17 febbraio 2022 a

Striscia la notizia, nella puntata del 16 febbraio, "inchioda" la giornalista Manuela Moreno che al TG2 Post, su Rai 2, si è resa protagonista di una incredibile gaffe parlando del magistrato Giovanni Tinebra, morto nel 2017, che lei invita però a dare la sua versione dei fatti in studio.

Luca Palamara, che è ospite in studio, infatti parla del giudice e della presunta Loggia Ungheria. Ad un certo punto la conduttrice lo interrompe e dice: "Ovviamente lo invitiamo in studio a dare la sua versione". "No purtroppo non c'è più", la ferma subito Palamara. "Ah no, però noi comunque quelli che citiamo li invitiamo a dare le loro versioni...", prova a rimediare Manuela Moreno.

Ma "la pezza che ci mette è peggio del buco", commenta Ezio Greggio. "Che dire... Forse Manuela vuole condurre Tg2 post mortem".

Quindi per affondarla definitivamente i conduttori del tg satirico di Antonio Ricci tirano fuori Emilio Fede con il suo commento culti: "Che figura di me***".

