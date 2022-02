Michelle Hunziker stroncata: "Detto francamente, quel programma...". Bomba su Michelle Impossibile: "Quanta banalità"

17 febbraio 2022 a

Nel mirino ci finisce Michelle Hunziker. Nel mirino per la sua prima puntata di Michelle Impossibile, il nuovo format che propone su Canale 5 (ieri, mercoledì 16 febbraio, il primo episodio). E la conduttrice finisce nel mirino della critica specializzata, ossia quella di TvBlog, che in un commento successivo all'esordio muove da una dichiarazione della Hunziker rilasciata qualche giorno prima del via: "Non sarà una celebrazione", disse Michelle. "E invece sì. Sostanzialmente lo è stata", taglia corto TvBlog.

Nel commento si mette in chiaro che non vi è nulla di male nel fare uno show autoreferenziale e che non c'è "qualcosa di tremendamente sbagliato nel celebrare la propria carriera e i risultati raggiunti nella propria vita". Ma, rimarca Fabio Morasca, sono bastati i primi secondi di Michelle Impossibile per comprendere che nei fatti il format smentiva quanto detto dalla Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni.

Già, la prima puntata è stata uno show in cui il pubblico ha ripercorso tutti i momenti più importanti della vita privata e professionale della Hunziker, partendo dallo spot di intimo per Roberta che la rese celebre (lei e il suo lato B), passando per Eros Ramazzotti e fino a Tomaso Trussardi, appena accennato. E TvBlog rimarca: "Va bene l’autocelebrazione, ma un one-woman-show, detto francamente, rimane un’altra cosa". E ancora: "Michelle Impossible si è presentato al pubblico con un’esplosione di retorica, con le immagini del primissimo provino di Michelle Hunziker sostenuto a Mediaset e una frase banalmente motivazionale degna di un campione olimpico fresco di medaglia", continua il pezzo. Insomma, una discreta stroncatura.

