Michelle Hunziker, una clamorosa svolta dopo la separazione da Tomaso: "Sono autolesionisti", pazzesche indiscrezioni dalla Germania

Michelle Hunziker impegnatissima. La conduttrice di Canale 5 sarà ben presto in tv con il suo Michelle Impossible. Ma non è tutto, come da lei raccontato, sarà anche ospite di Lol-Chi ride è fuori, format distribuito da Amazon Prime Video distribuito in diverse nazioni. E infatti lei sarà nella versione tedesca. "Andrà in onda ad aprile - mette le mani avanti in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - e quindi ora non vi posso dire nulla. Se non che ho riso moltissimo quando mi hanno chiamata, perché ho detto ‘Voi siete degli autolesionisti! Ho vissuto il non poter ridere come un dolore fisico".

E proprio per il suo carattere sempre solare spesso è stata criticata: "Quando ero molto giovane ho sofferto parecchio le critiche di chi mi diceva che ridevo troppo. Però ho scoperto che riso e pianto sono scatenati dallo stesso muscolo". Per la Hunziker, la cui carriera va a gonfie vele, non sono momenti semplici.

Da poche settimane la showgirl svizzera ha dovuto fare i conti con la separazione da Tomaso Trussardi. Un lutto, lo ha definito spiegando a Verissimo che "è difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio". Quelli tra lei e l'ex marito sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende. E per questo il loro amore non finirà mai.

