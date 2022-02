Striscia la Notizia, bomba sul generale Figliuolo: "Falla nei test". Mascherine, cosa ci hanno taciuto

17 febbraio 2022 a

Si torna a parlare di mascherine a Striscia la Notizia. Dopo i servizi sulle forniture acquistate da Giuseppe Conte e Domenico Arcuri, ecco che il tg satirico ne ha anche per l'attuale commissario all'emergenza Covid. Stiamo parlando del generale Francesco Figliuolo, a cui si rivolge direttamente Moreno Morello. "Facciamo riferimento alle mascherine trasparenti acquistate da Figliuolo e destinate alle scuole con allievi non udenti - spiega l'inviato di Antonio Ricci -. Il commissario ne ha acquistate 21 milioni per una spesa complessiva di quasi 33 milioni".

Fin qui nulla di strano, se non fosse che poi Morello ha spulciato le carte del bando. "Per vincere la gara bisognava garantire tutte le caratteristiche minime previste dalla norma che regola le mascherine chirurgiche, ma se una mascherina ha una parte in plastica davanti è difficile che possa assicurare una respirabilità conforme". Ma niente, Figliuolo non ha voluto sentire ragioni e così ha affidato i controlli a un ente terzo abilitato e censito nella banca dati Accredia.

E ancora, prosegue il racconto l'inviato: "Scopriamo che nel primo test il laboratorio aveva scritto che il test era stato condotto escludendo il pvc. Ma comunque gli è andata bene, dato che poi hanno scritto: 'le prime e uniche mascherine trasparenti validate dall'Istituto superiore di sanità in Italia". Poi è stata la volta del secondo test che il laboratorio ha detto essere stato effettuato prendendo una piccola parte del materiale plastico centrale. Quanto basta a far pensare a Figliuolo che queste mascherine vadano bene. Eppure, ricorda Morello, "se i test possono essere effettuati così sommariamente e il marcio CE posto dalla stessa azienda, lo possiamo fare anche noi. Accredia potrebbe dunque suggerire qual è il modo più giusto e non più comodo per eseguire i test. Solo così potremmo essere certi che questi dispositivi sono realmente conformi".

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia sulle mascherine acquistate da Figliuolo

