Michelle Hunziker, Dago disintegra Michelle Impossibile: "Autocelebrazione di una miracolata. E ad Eros Ramazzotti..."

Il successo in termini di share per Michelle Hunziker con il suo nuovo Michelle Impossibile, in onda su Canale 5 (ieri, mercoledì 16 febbraio, la prima puntata) è innegabile: ha conquistato la prima serata con più del 19% di ascolti. Eppure il programma non è piaciuto a tutti. E tra quelli a cui non è piaciuto, per certo, c'è Dagospia.

"Detto francamente, quel programma...". Chi stronca Michelle Hunziker: "Quanta banalità"

Già, il sito di Roberto D'Agostino dedica un lungo approfondimento alla prima puntata del format tutto dedicato alla Hunziker. Ma il pensiero, la critica pungente, emerge sin dal titolo. Al solito, ferocissimo: "L'autocelebrazione di una miracolata", spara subito ad alzo zero Dago. E ancora: "Michelle Hunziker ci infligge un'esaltazione di se stessa nella prima delle due puntate dello show Michelle Impossibile. Prima bacia l'ex Eros Ramazzotti (a cui deve fama e notorietà) e si commuove quando lui canta Più bella cosa", picchia durissimo il sito diretto da Roberto D'Agostino.

"Scusate, non ce la faccio". Michelle Hunziker-choc, crisi di panico sul palco: un fiume di lacrime con la De Filippi

Per inciso, anche TvBlog, sito specializzato in televisione e dintorni, seppur con toni meno duri, ha pubblicato una critica piuttosto ostile a Michelle Impossibile: nel mirino la Hunziker per il fatto che in un'intervista in cui raccontava il futuro programma, aveva spiegato che "non sarà una celebrazione". Mentre secondo TvBlog, che la pensa proprio come Dago, "e invece sì. Sostanzialmente lo è stata". Un programma troppo autocentrato?

