Uomini e Donne, Biagio Di Maro umiliato in studio? Tam-tam impazzito: "Molla il programma della De Filippi"

Francesco Fredella 17 febbraio 2022 a

Brutto colpo per Biagio Di Maro, che viene rifiutato a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E nella puntata di oggi - giovedì 17 febbraio - accade l'imprevisto, ma andiamo per gradi. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne siede al centro dello studio insieme ad una nuova dama (c'è una frequentazione che va avanti da qualche tempo). Però, avviene qualcosa di inatteso: un vero contraccolpo. La donna decide di chiudere con il cavaliere napoletano all'improvviso.

Un colpo improvviso che, adesso, lascia tutti senza parole perché Biagio Di Maro subisce la grande delusione da parte della donna che inizia a frequentare. Lei dice di non provare praticamente nulla per lui, che si arrende. Addirittura, nel corso della puntata, arrivano frecciatine ferocissime ed il clima diventa rovente (anche gli opinionisti non si fermano lasciando spazio a qualsiasi tipo di interpretazione dei fatti). Un'umiliazione molto forte per Biagio che potrebbe, nelle prossime puntate, lasciare il programma.

Ma nella puntata del 17 febbraio non c'è solo Biagio, si torna a parlare anche di Luca Salatino con la sua esterna (la clip viene mandata in onda). Praticamente, Luca Salatino è alle prese con una nuova corteggiatrice: sembra che la ragazza abbia colpito il tronista mentre Matteo Ranieri resta fuori dallo studio. Ieri, non dimentichiamolo, ha ricevuto un brutto colpo dopo l’addio di Federica e Denise. Non mancheranno colpi di scena dell'ultim'ora. Ma gli occhi di tutti restano sempre puntati su Gemma Galgani, una delle storiche protagoniste di Uomini e donne ormai da dieci anni. Ancora non riesce a trovare l'amore, ancora non riesce a sorridere dopo la fine della storia (storica) con Giorgio Manetti - soprannominato Il Gabbiano.

