Gf Vip, Miriana Trevisan-choc: "Come capisco se una persona ha un tumore". La frase per cui rischia la cacciata

Sta facendo parecchio discutere la frase pronunciata da Miriana Trevisan durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha rivelato di percepire se una persona ha qualche problema fisico. Più nel dettaglio, su Canale 5, la Trevisan ha affermato: "Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha… ma non glielo direi mai!". "Se c’ha un tumore, una cosa del genere?", ha chiesto la coinquilina nella casa del programma di Alfonso Signorini. "Eh certo...", non ha atteso a rispondere Miriana.

Un botta e risposta che in men che non si dica ha scatenato la polemica. Sui social sono stati in molti a non apprezzare l'uscita della Trevisan. "Ma ci rendiamo conto? Ora abbiamo la veggente dei tumori, e continuano a fare passare questo schifo", ha commentato un utente su Twitter. Non è escluso che il conduttore possa tornare sull'argomento in puntata, dove se ne vedono delle belle.

Intanto a far parlare ci pensa anche il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Rientrato nella casa, l'attore ha scosso la moglie e l'amica scatenando la gelosia di quest'ultima e minando i già complicati equilibri interni.

