L'Eredità, "tanto lei è medico...". Lo scandalo: Flavio Insinna suggerisce la risposta, sconcerto in studio (e in Rai)

Critiche a Flavio Insinna. Il conduttore de L'Eredità, programma in onda su Rai 1, finisce nel mirino dei telespettatori. Il motivo? Qualche aiutino ai concorrenti. In una delle ultime puntate della trasmissione, il conduttore sarebbe infatti incappato in un errore: Insinna avrebbe suggerito involontariamente una risposta al concorrente. Il volto di Viale Mazzini era intento a leggere una domanda che prevedeva quattro opzioni, quando ha rivelato alcuni dettagli e informazioni svelando particolari importanti e utili per la risposta.

E non a caso quest'ultima non è tardata ad arrivare. Così come le rimostranze dei fan sui social. A maggior ragione considerato che non è la prima volta. Settimane fa Insinna si era rivolto così a una concorrente medico: "Dottoressa, tu che sei medico siamo un po’ a casa tua…". Poi la domanda: "La protagonista di quale serie TV di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?".

Quattro le risposte potenziali, ovvero Dr. House, Beautiful, Friends e Grey’s Anatomy. Insomma, la risposta esatta Insinna l'ha servita su un vassoio d'argento lasciando intendere che la concorrente sapesse già la soluzione, vista la professione. Un piccolo scivolone anche questo non passato inosservato davanti agli attentissimi occhi dei telespettatori.

