Gf Vip, "cosa ho fatto sotto le coperte con Manuel": Lulù a luci rosse, la regia costretta a intervenire

C'è fermento al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 il giovedì. La giovane Lulù è stata ripresa dalla regia mentre parlando con Alex Belli e Delia Duran, rivelava cosa aveva fatto nell'intimità con Manuel Bortuzzo. Ha raccontato come si divertiva con il ragazzo e di essersi nascosta sotto la coperta per non farsi sentire suscitando le risate della modella sudamericana, ma quando ha ascoltato il suo nome dalla regia si è interrotta in maniera buffa.

Lulù Selassié infatti si è lasciata andare a confidenze intime con gli altri due inqulini della casa: Delia Duran e Alex Belli. Ha raccontato qualche cosa in più alla coinquilina, aggiungendo poi che sarebbe stata la Duran a riportare tutto ad Alex perché non poteva farsi sentire. Delia Duran era molto interessata dal momento che cerca di stare con Alex Belli il più possibile.

Lulù, che non ha nascosto il suo imbarazzo, è stata però redarguita dalla regia mentre raccontava i dettagli della sua intimità con Manuel Bortuzzo. Dettagli troppo intimi per poter essere raccontati in tv. Dal video, infatti, non si capisce cosa dice, ma la reazione al rimprovero ha fatto il giro dei social.

