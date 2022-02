Striscia la Notizia, slip e lato B di Michelle Hunziker: la foto che mandano in onda a tutto schermo

19 febbraio 2022 a

a

a

Questa volta è Michelle Hunziker a guadagnarsi il primo posto della rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5 ha infatti mandato in onda nella puntata di venerdì 18 febbraio uno stralcio di Michelle Impossible, il one woman show condotto dalla Hunziker per due serate consecutive. "Qui - spiega Ezio Greggio - ripercorrono la carriera della conduttrice, una vera e propria retrospettiva".

Avete notato che Tomaso Trussardi... Il sospetto su Michelle Hunziker dopo la prima puntata su Canale 5

Poi viene mandato in onda il lato B della Hunziker con lei stessa che spiega: "Per lungo tempo sono stata riconosciuta per quello, andavo al ristorante non mi riconoscevano quando entravo, ma quando uscivo". Il riferimento è alla pubblicità di un intimo, che per anni mise un po' in imbarazzo la conduttrice. "Beh certo…. - aveva spiegato la diretta interessata - per anni ero l’unica che veniva riconosciuta mentre usciva dai locali!!! La gente mi fermava e mi diceva: ‘ma tu sei quella della Roberta? Cavolo non me la immaginavo con la faccia così!".

Michelle Hunziker, "Più bella cosa?": non proprio... Per chi la la ha scritta davvero Eros Ramazzotti: clamorose conferme

Poi però l'ironica riflessione: "Insomma fu un periodo un po’ strano a dir poco… posso dire di essere l’unica ad essere entrata nel mondo dello spettacolo da DIETRO!!! ? sono passati 22 anni…e poi il passato non si rinnega!".

Hunziker, bacio in bocca a Ramazzoti? Trussardi l'ha presa malissimo: poche ore dopo, il gesto estremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.