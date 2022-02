Il cantante mascherato, Milly Carlucci e la rovinosa gaffe su Alba Parietti: programma "rovinato", lapsus inspiegabile

19 febbraio 2022 a

Un lapsus che è costato caro ad Alba Parietti. La showgirl, concorrente del programma di Rai 1 Il Cantante mascherato, è stata scoperta. A indovinare per prima la sua identità è stata Caterina Balivo durante la puntata di venerdì 18 febbraio. Tutto merito di uno scivolone di Milly Carlucci. La conduttrice, settimana scorsa, è incappata in un errore: invitando i tecnici delle luci a spegnere il cono di Aquila si è fatta scappare il nome di Alba.

Un dettaglio non passato inosservato alla Balivo, che poco prima aveva fatto proprio il nome della Parietti. In ogni caso la showgirl si è detta contentissima dell'esperienza, grazie alla quale è riuscita anche a superare la claustrofobia. Durante la puntata l'Aquila, la sua maschera, ha cantato Minuetto di Mia Martini con grande intensità, tanto da ricevere un grosso applauso dal pubblico in studio.

Stessa cosa è avvenuta sui social, dove in più di uno hanno definito la Parietti una delle più brave dell'edizione in corso. Prima di Aquila è stata smascherata la Gallina: ad indossare il particolare costume blu c'era Fiordaliso. Anche lei ha lasciato a malincuore la trasmissione di Rai Uno, dove si stava divertendo parecchio. Proprio come gli altri concorrenti.

