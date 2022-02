Striscia la Notizia, la cartella-scandalo dell'Agenzia delle Entrate: una truffa vergognosa

19 febbraio 2022 a

a

a

Striscia la Notizia è tornato ad occuparsi con Riccardo Trombetta dell’Agenzia delle Entrate e del caso d un commerciante a cui erano state intestate a sua insaputa delle utenze telefoniche fittizie, sulle quali gli è pure stato richiesto il pagamento delle tasse. Il tg satirico di Canale 5 è intervenuto per risolvere la situazione, che era diventata surreale e ridicola, non degna di un Paese civile.

"Le lettere d'amore di Renzi a Maria Elena Boschi": agguato di Striscia alla fedelissima dell'ex premier, gelo fuori dal Parlamento | Video

Daniele Castellano è un commerciante che vende modelli di personaggi noti della tv animata giapponese: è stato vittima di una truffa per un recupero crediti da parte di un noto operatore telefonico per circa 7mila euro. “Qualcuno ha intestato sette linee telefoniche alla nostra azienda - ha spiegato ai microfoni di Striscia la Notizia - utilizzando tutti i nostri dati a parte l’indirizzo, che era diverso e a cui arrivavano le bollette. Abbiamo fatto denuncia e l’operatore ha bloccato tutto, ma il problema non si è risolto”.

"Mi fai male, aiuto". Orrore contro Rajae: prima gli sputi poi l'aggressione, chi è quest'uomo. Immagini forti a Striscia | Video

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiesto le tasse per un valore di 260 euro: “Abbiamo fatto presente che siamo vittime di una truffa, abbiamo fatto ricorso e lo abbiamo vinto, con l’Agenzia che avrebbe dovuto rimborsarci 300 euro, che non abbiamo mai visto. A distanza di 10 anni ci ha poi chiesto 472 euro per queste famose sette schede”. Allora Trombetta ha contattato l’Agenzia che ha riconosciuto l’errore e ha annullato la cartella.

"Una retrospettiva". Hunziker, slip e lato B in primo piano, cosa manda in onda Striscia a tutto schermo: imbarazzo in diretta | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.