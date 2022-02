C'è posta per te, "la mia risposta è rassegnati": Maria Paola asfalta l'ex e zittisce la De Filippi, si scatena il caos in studio

20 febbraio 2022 a

Siamo a C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E nella puntata del 19 febbraio tiene banco Maria Paola, una giovane donna chiamata dal suo ex fidanzato, Leandro. Una storia durata 11 anni, iniziata quando lei di anni ne aveva 15 e lui 17. Leandro avrebbe voluto sposarla, per due volte, peccato che in entrambe le occasioni le nozze sono naufragate perché le aveva messo le corna. E la seconda volta non è stata perdonata: Maria Paola lo lascia. Così, lui si rivolge alla de Filippi.

Leandro si presenta abbattuto in trasmissione, promettendo di non ripetere più gli stessi errori. Ed ecco arrivare in studio Maria Paola: posata, garbata ed elegante. Ma niente affatto remissiva o fragile. Infatti, ha letteralmente asfaltato Leonardo e tutti i fedifraghi che pensano che tutto possa essere superato. In buona sostanza, ha ricordato al suo ex come ogni azione ha delle conseguenze. Inoltre, rivolgendosi a tutte le donne, Maria Paola ha anche ricordato come di fronte a errori gravi e reiterati è giusto chiudere una relazione.

Dunque, Maria Paola ha anche raccontato come Leandro dopo la seconda rottura aveva iniziato a seguirla, a fare appostamenti, tanto che durante il lockdown lei ha avuto attacchi di panico: "Ho preso pure psicofarmaci e lui è stato indifferente a questo. E ancora: "Io cercavo da lui delle certezze che non arrivavano mai". Poi, per fortuna, ha smesso: "Io mi sono sentita più libera. Prima mi sentivo in gabbia, non perché lui fosse violento, mai lo è stato, ma mi sentivo soffocata. Poi ho iniziato a sentirmi più libera con me stessa".

E ancora, rivolgendosi alla De Filippi, Maria Paola ha spiegato: "Lui non ti ha detto che una delle donne che ha frequentato aveva un compagno e un figlio e lui le diceva di troncare e che era pronto a crescere suo figlio". E la De Filippi ha provato a vedere il tutto sotto un altro punto di vista: "A volte chi tradisce lo fa perché è st***, non sto parlando di lui… Però non perché tu sia manchevole di qualcosa". Ma Maria Paola, netta: "Non voglio dipingerlo come un mostro, abbiamo trascorso tanti momenti belli insieme, tranne l’ultimo anno. Ora non sento più le cose che sentivo prima. Sbagliare è umano, perdonare anche. Ma la seconda volta no". Applausi del pubblico. E la De Filippi: "Lui si deve rassegnare oppure hai bisogno di tempi?". "La mia risposta è rassegnati". Altri applausi, busta chiusa, cala il sipario.

