Striscia la Notizia, fucilata a Iva Zanicchi: "Speriamo che tuo marito non ti veda conciata così", come si è ridotta

Puntuale come le tasse, ecco il "graffio" di Striscia la Notizia. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 febbraio, dove è tornato uno dei grandi classici del tg satirico di Antonio Ricci, ovvero "Moda caustica", la rubrica dedicata ai peggiori look sfoggiati dai vip nel corso della settimana televisiva.

In questa puntata della rubrica, due sole posizione, relative entrambe a due look che si sono visti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Al secondo posto ci segnalano un'Anna Tatangelo vestita con colori-choc: guardate come si è presentata a Verissimo. Tailleur arancione e camicia fucsia. Mamma mia, questi due colori vicini cozzano: cambiati Anna... si rischia di andare in bianco", commenta graffiante la voce fuori campo di Ezio Greggio.

"Al primo posto un'altra amante del viola, Iva Zanicchi. Ma perché si vestono tutte di viola per andare a Verissimo. Guardate un po'...", riprende Greggio. "Eccola fasciata in una gonna lunga color ciclamino e una blusa tutta viola. Ma Iva... speriamo che la sua dolce metà non la veda tornare a casa conciata così, altrimenti il marito l'Iva... la scarica", conclude ferocissimo il servizio di Striscia.

Striscia la Notizia, Moda caustica: qui il servizio

