Michelle Hunziker sconvolta da Maria De Filippi: per fermare l'eccessiva salivazione... il segreto svelato

20 febbraio 2022 a

a

a

Riavvolgere il nastro di qualche giorno, si torna negli studi di Michelle Impossibile, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Già, perché nella prima puntata tra gli ospiti c'era Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate e seguite d'Italia.

"Ma quanto ci piace...". Michelle Hunziker, terremoto erotico: frase spinta e maxi-scollatura, da restarci secchi | Guarda

E nel corso della puntata, la De Filippi si è spesa in alcuni consigli e lezioni alla collega, rivelandole qualche trucco del mestiere che ha perfezionato nel corso della sua lunghissima carriera.

Nel dettaglio, la De Filippi ha anche spiegato alla Hunziker come mangiarsi e gustarsi una caramella mentre conduce un programma, abitudine di Maria, che però riesce a farlo senza farsi notare più di troppo. Quando conduce Uomini e Donne, spiega, va vicino a un borsello dove tiene i dolcetti e ogni tanto se ne mangia uno.

Michelle Hunziker? "Quanto prende al mese da Trussardi": soldi, indiscrezioni clamorose dopo la rottura

E la Hunziker a quel punto chiede: "Ma come fai a parlare con la caramella qui?", indicandosi la bocca. "Puoi dircelo?". Ed ecco che la De Filippi prende una caramella la mastica per qualche secondo ammorbidendola, dunque la posiziona in un punto strategico in bocca, tra l'arcata dentale superiore e quella inferiore, in modo da bloccare l'eccessiva salivazione e in modo, soprattutto, di non farsi notare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.