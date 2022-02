Gf Vip, accuse-choc ad Alessandro Basciano: "Gonfiava di botte la sua fidanzata"

20 febbraio 2022 a

Un grosso caso al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5: contro Alessandro Basciano, sono infatti piovute accuse gravissime da parte di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che sostiene che Alex abbia picchiato la sua ex fidanzata. Le accuse sono piovute in una serie di storie su Instagram, pubblicate dopo aver visto i discutibili atteggiamento di lui all'interno della casa con Sophie Codegoni.

Scrive la Satti: "Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare il principe di Marassi, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata - premette partendo in quarta -. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta". Come detto, accuse pesantissime.

La sorella di Basciano ha subito annunciato querela nei confronti della figlia di Bobby Solo. "Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti ti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata", ha scritto la sorella di Basciano sui social. Insomma, le accuse e lo scontro arriveranno in tribunale.

